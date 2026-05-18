Suspensión temporal de Patuca genera riesgo de déficit energético y obliga a medidas de control

Tegucigalpa – La suspensión temporal de operaciones en la central hidroeléctrica Patuca III está generando un impacto negativo en el sistema eléctrico nacional, particularmente en el departamento de Olancho, al reducir una de las principales fuentes de generación de energía en la zona.

– “Habrá consecuencias negativas porque se pierde una fuente de generación de alimentación de generación para toda la zona del departamento de Olancho, expresó el funcionario.

– En los últimos días, el déficit energético ha alcanzado aproximadamente 66 megavatios, lo que ha obligado al Centro Nacional de Despacho a realizar desconexiones controladas para garantizar la estabilidad del sistema.

Así lo advirtió este lunes Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), quien explicó que la salida de Patuca III del sistema implica la pérdida de una fuente clave de abastecimiento, lo que podría provocar que la demanda energética supere la oferta disponible en determinados momentos.

Detalló que actualmente la región cuenta con tres fuentes principales de generación: una línea de transmisión que va desde Tegucigalpa; una planta térmica arrendada de Laeisz; y pequeñas plantitas instaladas en San Esteban, además de la propia central de Patuca.

Sin embargo, al quedar fuera esta última de Patuca se incrementa la presión sobre el sistema.

Ante este escenario, el funcionario subrayó que una de las principales medidas para evitar mayores afectaciones es el uso responsable de la energía por parte de la población, especialmente en momentos críticos.

El comisionado Deras citó que la situación en Patuca no es nuevo, ya que en los últimos tres años la central ha enfrentado problemas recurrentes debido a sus limitaciones estructurales. Se trata de una planta con embalse reducido —de apenas 10 metros de altura y una capacidad de 315 millones de metros cúbicos— lo que la hace vulnerable ante períodos de baja afluencia de agua.

Previó que se mejorará la operatividad de Patuca para los siguientes años cuando entre en funcionamiento la planta solar fotovoltaica que construyó la ENEE cerca de la central que todavía no ha entrado en operación ya que recién hace una semana ingresó al país el último transformador.

Además, cuando el nivel del embalse desciende a ciertos límites (280), la planta debe detener operaciones para garantizar un caudal ecológico mínimo del río Patuca, necesario para mantener la navegabilidad y las actividades comerciales aguas abajo, especialmente hacia la región de La Mosquitia.

Lluvias permitirán normalidad

La reactivación de la central dependerá directamente de la llegada de lluvias que incrementen el caudal de los ríos Guayape y Guayambre, principales afluentes del embalse.

El experto también explicó que el país enfrenta una combinación de factores adversos en esta época del año: la disminución de la generación hidroeléctrica, la salida de operación de ingenios azucareros tras la zafra, y una baja producción eólica durante horas de alta demanda.

Aunque la generación solar ha aumentado y las plantas térmicas mantienen el suministro mediante combustibles, el equilibrio sigue siendo frágil. En los últimos días, el déficit energético ha alcanzado aproximadamente 66 megavatios, lo que ha obligado al Centro Nacional de Despacho a realizar desconexiones controladas para garantizar la estabilidad del sistema.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para hacer un uso eficiente de la energía mientras se superan las actuales condiciones y se estabiliza la generación en el país. JS