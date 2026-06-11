Suspensión de memorándum sobre identidad de género es temporal, requiere análisis profundo, afirma magistrado Diaz

Tegucigalpa- Por mayoría de votos, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dejar sin valor y efecto, de manera temporal, el memorándum que establecía nuevos lineamientos para el registro de identidad de género autopercibida y el uso del nombre social en procesos penales.

La decisión se produce luego de la controversia generada por la circular emitida previamente por la magistrada Rubenia Galeano, mediante la cual se instruía a los jueces de letras de lo penal a registrar la identidad de género autopercibida y el nombre social elegido por las personas involucradas en procesos judiciales.

En ese sentido, el magistrado Mario Díaz explicó que la suspensión no representa una decisión definitiva, sino una medida temporal mientras el pleno realiza un análisis exhaustivo sobre el alcance de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Vicky Hernández contra Honduras.

“La resolución que se ha tomado es de carácter temporal porque es un tema que el pleno no ha discutido a profundidad y se requiere un estudio y análisis detallado. Aunque la circular no fue consensuada con el pleno, gran parte de su contenido se desprende de la sentencia de la Corte Interamericana”, manifestó Díaz.

El togado recordó que el fallo internacional establece compromisos y obligaciones para el Estado hondureño que deben ser atendidos por las distintas instituciones públicas, incluida la Corte Suprema de Justicia.

Según explicó, el pleno deberá determinar cuáles de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana corresponden al Poder Judicial y la forma en que podrán implementarse en el corto y mediano plazo.

“La sentencia Vicky Hernández fue emitida hace varios años y existe una deuda pendiente del Estado en cuanto a su cumplimiento. Nosotros tenemos la obligación de implementar aquello que le compete al Poder Judicial”, sostuvo.

Díaz enfatizó que las resoluciones de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento para Honduras por ser un Estado suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Agregó que, una vez exista claridad sobre las acciones a ejecutar, la CSJ informará al tribunal internacional sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia.

La decisión del pleno surge en medio de una fuerte polémica pública. Diversas iglesias y grupos conservadores cuestionaron el memorándum, mientras que desde el Congreso Nacional se sugirió al Poder Judicial reconsiderar la medida.

Por ahora, el memorándum queda suspendido mientras los magistrados analizan el contenido de la sentencia internacional y definen los mecanismos legales para cumplir con las obligaciones que corresponden al Poder Judicial hondureño.LB