Suspendido Johel Zelaya presenta recurso de inconstitucionalidad y dice no renunciará

Tegucigalpa – El fiscal general suspendido Johel Zelaya presentó ante la Comisión Especial del Congreso Nacional nombrada para entablar un juicio político un recurso de inconstitucionalidad vía de excepción en contra del decreto ejecutivo 51-2013 y afirmó que no renunciará a su cargo.

La excepción de inconstitucionalidad es un mecanismo de defensa procesal que permite a las partes solicitar la inaplicación de una norma legal contraria a la Constitución dentro de un juicio concreto. A diferencia de la acción directa, se alega en cualquier estado del proceso antes de la citación para sentencia para preservar derechos fundamentales.

“Si quieren ponerme las chachas y llevarme preso que lo hagan”, expresó al tiempo que confirmó que no renunciará a su cargo como Fiscal General.

No obstante, acotó que tiene información que todo está negociado y que incluso ya está designado quien será su reemplazo.

El Partido Liberal se sumó a esta injusticia, no para Johel Zelaya, sino para el pueblo y lo van a pagar caro, externó.

“Me voy con la frente en alto”, insistió al tiempo que denunció ya todo está negociado, pese a ello reiteró “no voy a renunciar”.

Alegó que se le ha dado muy poco tiempo para establecer su defensa, por lo que a su criterio no se le están respetando sus derechos a la legítima defensa.

Insistió que todo este proceso es un acto político y de venganza, pero que continúa firme y con la frente en alto.

Posterior a su presentación, el presidente de la Comisión Especial, Mario Pérez, informó que no tienen las facultades para conocer dicho recurso y recomendó enviar el mismo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). (RO)