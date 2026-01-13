Suspendidas resonancias y tomografías en Hospital Escuela

Tegucigalpa – Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, informó hoy que las resonancias y tomografías se suspendieron por mantenimiento de las máquinas con que se realizan estos exámenes.

Osorio señaló que se trata de equipo de alto uso, en el 2025 se practicaron 24 mil tomografías, refirió.

La maquinaría requería de un repuesto que tardó varios días en llegar, pero ya se cuenta con el mismo, agregó.

En ese orden, dijo que se prevé que esta semana se vuelvan a activar los servicios de resonancia y tomografías.

Las tomografías como las resonancias son exámenes de imagen de soporte esencial para múltiples patologías que se atienden en el Hospital Escuela.

En ese orden, miles de pacientes resienten la suspensión de estos servicios. (RO)