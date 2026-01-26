Suspendidas radioterapias en el Hospital San Felipe, por falta de contrato

Tegucigalpa – Suspendidas las radioterapias en el Hospital General San Felipe por falta de renovación de contrato.

Así lo informó hoy el subdirector del Hospital San Felipe, el doctor Pável Ortíz, quien explicó que no se ha renovado un contrato con el Centro de Cáncer Emma Romero, por lo que ya no se está ofreciendo este servicio a nuevos pacientes.

Explicó que el contrato es temporal y en este caso venció en el pasado mes de diciembre y no se ha renovado.

No obstante, se continúa prestando el servicio a los pacientes que necesitan del tratamiento de radioterapia, dijo.

Sin embargo, ante la falta de renovación de contrato no se están aceptando nuevos pacientes, enfatizó.

Desde el Hospital Escuela ya se hizo un oficio dirigido a la Secretaría de Salud para que se tomen las acciones correspondientes para la renovación de este contrato.

Actualmente en el Hospital San Felipe se atienden unos siete nuevos pacientes a diario con diagnóstico de cáncer de los cuales al menos cuatro van requerir radioterapia, alertó. (RO)