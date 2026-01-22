Suspendidas las radioterapias para pacientes del IHSS y del San Felipe

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Ricardo Rodas, confirmó este jueves que las radioterapias están suspendidas en el centro asistencial y en el sistema de salud pública.

“En el hospital San Felipe tampoco pueden enviar a los pacientes a la fundación donde se realiza este tratamiento, porque no se les ha pagado”, reclamó.

Rodas lamentó que a causa de no contar con un centro de radioterapia público hay gente que esté sin recibir tratamiento contra el cáncer porque la institución donde se realiza el tratamiento no ha recibido el pago o por algún problema administrativo.

El IHSS remite a diario a entre dos y tres personas para tratamiento de radioterapia.

En tal sentido, el médico considera inadmisible que no se haya cancelado el servicio para los siguientes meses tras finalizar el periodo de gobierno.

“El sistema de salud tiene una penuria, en un tema tan importante como el cáncer depende de empresas privadas o de organizaciones privadas. Es una lástima que nuestro gobierno tenga todos los recursos y no tenga un centro de radioterapia propio”, señaló al destacar que peligra la vida de los pacientes. VC