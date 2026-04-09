Suspendida la emisión de pasaportes del viernes a las 6 PM al sábado a las 6 AM

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM), informó que el servicio de emisión de pasaportes estará suspendido este viernes 10 de abril desde las 6:00 p.m. hasta el sábado 11 de abril a las 6:00 a.m., debido a una actualización del sistema.

La comunicación oficial establece que durante este periodo no estará disponible el servicio de emisión de pasaportes a nivel nacional e internacional.

“Estas acciones forman parte de nuestro compromiso continuo por fortalecer y modernizar los sistemas, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y seguro de la ciudadanía”, explica el oficio del INM. JS