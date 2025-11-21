Suspenden visitas en los centros penitenciarios hasta nuevo aviso

Tegucigalpa – La comisión interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), anunció que desde este viernes 21 de noviembre se suspenden las visitas hasta segundo aviso en las cárceles hondureñas.

Explicó que esta decisión corresponde a la necesidad de aplicar las disposiciones legales vigentes para garantizar el buen funcionamiento institucional y la seguridad dentro de los establecimientos bajo la administración del Estado.

Sostuvo que la medida se adopta con el objetivo fundamental de proteger la vida, la integridad física y la seguridad.

Comunicó que en este período mantendrá una evaluación constante de la situación a nivel nacional y penitenciario, mientras los reclusos harán actividades relacionadas a la rehabilitación.

Honduras acude a las urnas el próximo 30 de noviembre para elegir un nuevo presidente, 128 diputados del Congreso Nacional y 298 alcaldes en todo el país. AG