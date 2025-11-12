Suspenden servicios marítimos entre La Ceiba y Roatán por malas condiciones del clima

Tegucigalpa- Las empresas de transporte marítimo que operan la ruta La Ceiba–Roatán y Roatán–La Ceiba suspendieron sus servicios este miércoles debido a las adversas condiciones climatológicas que afectan el litoral Caribe hondureño.

De acuerdo con reportes de las autoridades portuarias, los fuertes vientos racheados y el alto oleaje hacen imposible la navegación segura en la zona, razón por la cual se determinó cancelar las salidas programadas hasta nuevo aviso.

En varios puntos de Roatán, también se han registrado caídas de árboles a causa de los vientos, algunos de los cuales han dañado el tendido eléctrico, dejando varias colonias sin energía.

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) informó que se han realizado evacuaciones preventivas de familias en sectores vulnerables de la isla, debido a inundaciones y deslizamientos provocados por las lluvias persistentes.

Asimismo, el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán reporta limitaciones operativas y cierres temporales por la baja visibilidad, lo que ha afectado algunos vuelos nacionales e internacionales.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas y recomiendan a la población evitar traslados innecesarios, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y recordad que el oleaje es alto por lo que no se debe faenar.LB