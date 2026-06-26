Suspenden proceso penal contra exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por unanimidad de votos decidió suspender el proceso judicial contra el exjuez Marco Antonio Vallecillo al otorgar a favor un recurso de amparo interpuesto por la defensa.

Vallecillo era acusado por la supuesta comisión del delito de extorsión.

El director de la unidad de comunicaciones del Poder Judicial, Melvin Duarte, comunicó que el amparo es en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones que ratifica el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.

La resolución de la Sala de lo Constitucional establece que las actuaciones emitidas por la autoridad judicial en aquel período incurrió en vulneración del debido proceso al omitir el procedimiento de la solicitud de antejuicio que protege a jueces y magistrados frente a persecuciones penales derivado de actos vinculados al ejercicio de sus funciones.

Señaló que el Tribunal de Alzada recurrió en una incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre los agravios planteados por la defensa con el ofrecimiento la caución y las medidas sustitutivas.

El portavoz de la CJS, Melvin Duarte detalla sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el caso del juez Marco Antonio Vallecillo #ProcesoDigital pic.twitter.com/801NoeAmsx — Proceso Digital (@ProcesoDigital) June 26, 2026

Con esta determinación, el exfuncionario estaría recuperando su libertad, luego de permanecer privado de ella desde su captura, ocurrida el 17 de agosto de 2024.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han brindado mayores detalles sobre los alcances de la resolución emitida por el máximo órgano constitucional.

Cabe recordar que Vallecillo se sometió a la etapa del juicio oral, que queda anulada y que el Ministerio Público reinicie las investigaciones desde cero si desea mantener la causa penal al no seguir el debido proceso y violentar garantías del imputado.

El ente acusador del Estado deberá presentar formalmente una solicitud de antejuicio ante los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada si quiere emitir requerimiento fiscal. AG