Suspenden por incidentes en gradas el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño

Asunción – El superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido este domingo en medio de choques entre policías e hinchas del equipo azulgrana, que oficiaba de visitante, en las gradas del estadio asunceno Defensores del Chaco, sin que se haya confirmado de momento la cifra de lesionados.

El director de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Michael Sánchez, comunicó la decisión después de que el compromiso se viera empañado por los disturbios que obligaron a detener las acciones cuando se acercaba la media hora de juego.

«Hay lesionados, tanto policías como hinchas de Cerro», declaró a periodistas el comisario Isidro Gamarra, de la Policía Nacional de Paraguay, que no precisó de inmediato cifras ni otros detalles.

Un contingente de antimotines ingresó al sector asignado a los seguidores de Cerro Porteño para dispersar con balines de goma y gases lacrimógenos a quienes protagonizaban desórdenes, en medio de los cuales quedaron mujeres y niños, así como espectadores de una zona destinada a la hinchada del Olimpia hacia la cual saltaron algunos de los visitantes.

La confusión derivó en personas desmayadas como consecuencia de los gases e incluso choques entre hinchas rivales que se arrojaban objetos.

Al final, las autoridades debieron abrir las puertas para facilitar la salida de los asistentes, muchos de los cuales ocuparon la cancha para no ser alcanzados por los desmanes.

Hasta el escenario deportivo llegaron ambulancias para evacuar algunos de los lesionados y más policías para redoblar la vigilancia en los alrededores.

El partido, que había comenzado con un homenaje al mediocampista Richard Ortiz por su aparición número 500 con la camiseta de Olimpia, había subido rápidamente de tono con algunos roces entre los jugadores e incluso empujones en el arco del local. Hasta ese entonces el marcador se mantenía 0-0.

La Policía anunció el viernes que más de 3.500 policías habían sido asignados a la seguridad del superclásico, el segundo de este año en el campeonato nacional.

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez, es líder del Apertura con 39 puntos, 6 más que Cerro Porteño, que lo sigue en la clasificación. JS