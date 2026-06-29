Suspenden orden de captura al expresidente Juan Orlando Hernández y deberá presentarse el 3 de agosto

Tegucigalpa – Un juez natural admitió el escrito interpuesto por la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) para suspender la orden de captura y se presente de manera voluntaria ante el juzgado.

La resolución suspende temporalmente la orden de captura del expresidente hondureño que está en Estados Unidos, pero que en Honduras es acusado por el caso Pandora II.

Hernández Alvarado deberá presentarse a la audiencia de declaración de imputado el lunes 3 de agosto.

“He sido notificado por la secretaria del juez natural que ha sido admitida la solicitud que se ha presentado ante él y suspenden las órdenes de captura temporalmente a partir del 20 de julio al 3 de agosto en la cual se llevará a cabo la audiencia de declaración de imputado”, dijo el abogado Mario Cárdenas.

El caso Pandora II también incluye al expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), que es acusado junto a Hernández Alvarado por la comisión del delito de fraude.

¡VOLVEREMOS A VERNOS!



Doy gracias a Dios, a mi amada familia y a cada uno de ustedes por sus oraciones y buenos deseos en este largo y doloroso camino. La reciente resolución del Poder Judicial, que suspende la orden de captura, ratifica lo que siempre sostuve: mi voluntad de… — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) June 29, 2026

El exmandatario hondureño se encuentra en EEUU tras ser indultado de una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados al narcotráfico.

Pandora II

Este caso también están señalados al exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato; el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johnny Handal Hawit; los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina están acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Por la misma causa están señalados el director de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit.

El expediente señala que estos exfuncionarios conformaron de 2010 a 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por 288 millones 016 mil 175 lempiras.

Estos desembolsos se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Banadesa.

La acusación de los fiscales señala que el expresidente Juan Orlando Hernández recibió el financiamiento de 62 millones de lempiras para su campaña política para el proceso electoral 2013.

Los fondos procedieron de los desembolsos de las instituciones públicas a las fundaciones, a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.

Mientras que Porfirio Lobo Sosa tuvo participación directa al autorizar el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenarlas, según las investigaciones del MP. AG