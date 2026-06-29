Suspenden lectura de sentencia para exfiscal Francia Medina por recurso de inconstitucionalidad

San Pedro Sula – El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula determinó suspender la lectura de sentencia contra la exfiscal del Ministerio Público, Francia Medina, tras una acción de garantía de inconstitucionalidad presentada por su equipo de defensa.

– La vía de excepción, es el recurso que utiliza la defensa para que la Ley no sea aplicada al caso concreto de su representada ya que choca con la Constitución.

El portavoz de los juzgados sampedranos, Ruy Gabriel Barahona, explicó que la exfiscal cambió de apoderado legal y que éste interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra del Código Penal.

El expediente fue remitido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pausar el proceso judicial.

Al recibir el planteamiento de inconstitucionalidad por la vía de excepción promovido por la defensa técnica de la exfuncionaria fiscal Francia Sofía Medina Martínez, que solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad en forma total y por razón de forma del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, por ser contraria a la Constitución de la República.

De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley sobre Justicia Constitucional, una vez planteado el recurso de la inconstitucionalidad por Vía de Excepción durante la tramitación del proceso, el Tribunal ordenó la remisión inmediata del expediente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para conocer y resolver dicha garantía constitucional.

Como consecuencia de esa remisión, la Sala Quinta suspendió la audiencia de lectura y notificación de la sentencia, programada para el 30 de junio de 2026. La continuación del proceso y el señalamiento de una nueva fecha queda sujeto a la resolución que emita la Sala de lo Constitucional.

Declarada culpable

Cabe recordar que Medina fue declarada culpable el 27 de mayo por la comisión de los delitos de lavado de activos; sustracción, destrucción y ocultamiento e inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y falsificación de documentos públicos.

El Ministerio Público solicitó una pena de 31 años con tres meses de cárcel para la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, además de 367 millones 872 mil 214 lempiras con 56 centavos.

La lectura de sentencia estaba programada para el martes 30 de junio.

Según lo desarrollado en el juicio oral, se demostró que la exfiscal Medina tuvo ingresos de 2.3 millones de lempiras, sin embargo en egresos –compra de casas, vehículos de lujos, joyas- gastó 91.2 millones que eran parte de las evidencias depositadas en las bóvedas del Banco Central de Honduras. AG