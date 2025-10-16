Suspenden las clases presenciales este jueves en la capital, Choluteca, Marcovia y Alianza

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación comunicó que se suspenden las clases presenciales para este jueves en los municipios del Distrito Central, Choluteca, Marcovia y Alianza.

Explicó que el motivo de la suspensión de clases en estas zonas es porque se encuentra con Alerta Roja declarada por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Esta medida aplica para los centros educativos gubernamentales en todos los niveles y modalidades de estudio.

Mientras que en el caso de los centros educativos no gubernamentales, las autoridades deberán evaluar la viabilidad de desarrollar clases presenciales.

Por otro lado, en los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, Ocotepeque, Intibucá, La Paz, Lempira y El Paraíso que están con Alerta Amarilla, los directores departamentales y municipales deben determinar en qué zonas se suspenderán las clases en lugares donde resulte inviable. AG