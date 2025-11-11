Suspenden clases presenciales en Atlántida ante las fuertes lluvias

Tegucigalpa– Suspenden clases presenciales en Atlántida debido a las copiosas lluvias que mantienen caudales crecidos y calles anegadas.

La Secretaria de Educación emitió un comunicado para suspender las clases en el departamento de Atlántida por las fuertes lluvias que se registran en la zona.

El comunicado manda a que los docentes y estudiantes realicen clases virtuales para avanzar con el periodo académico que está por culminar.

Producto de las lluvias las calles están anegadas y caudales de ríos crecidos por lo que las autoridades piden precaución a los conductores y familias para evitar cruzar ríos y quebradas.

Anoche, una familia de cinco personas fue rescatada tras intentar cruzar uno de los ríos del sector, los miembros del Cuerpo de Bomberos lograron rescatar a las cinco personas y trasladarlas a un lugar seguro.

Las lluvias producto de un frente frío continuarán en la zona, advierten las autoridades de Copeco. IR