Suspenden clases por 48 horas en La Paz, Intibucá, Lempira y FM, departamentos en Alerta Roja

Tegucigalpa – El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó este domingo que se determinó suspender las actividades académicas durante 48 horas en todos los municipios de los cuatro departamentos en Alerta Roja.

Mientras los escolares de Lempira, Intibucá, La Paz y Francisco Morazán no asistirán a clases el lunes y martes, Esponda pidió a los docentes que laboran en los cuatro departamentos en Alerta Amarilla (Ocotepeque, Comayagua, Valle y Choluteca), que tomen las medidas pertinentes en cada uno de los municipios.

“Lo principal es salvaguardar la seguridad de los niños estudiantes y de los compañeros docentes”, enfatizó tras pedir a los padres de familia que si tienen hijos que deban cruzar quebradas o ríos para asistir a clases, que no los manden a la escuela.

El ministro refirió que hay centros educativos que quedan en las zonas bajas, por lo que docentes y padres deben determinar si hay cierre de esa escuela.

Esponda recordó que para el último viernes de noviembre que cae el 28, los centros educativos deben ser puestos a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), y que se cumplirá con ese plazo, aunque se suspendan clases por temas climatológicos. VC