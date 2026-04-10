Suspenden cirugías electivas en el IHSS

Tegucigalpa – Este viernes se informó de la suspensión de cirugías electivas y la consulta externa en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Así lo informó el doctor Héctor Carranza, que es pediatra y jefe de la sala de neonatos del IHSS, quien indicó que solo se sigue lineamientos dictados por el Colegio Médico de Honduras (CMH).

Carranza mencionó que hay algunas cirugías que se ha realizado, pero en casos de pacientes que proceden de las afueras de la capital hondureña o ha esperado mucho tiempo.

“Se ha suspendido inicialmente es la consulta externa y las cirugías electivas, aunque somos conscientes que hay pacientes que no merece que se le suspenda porque vienen de afuera o han esperado mucho”, declaró Carranza.

Expuso que los médicos en el Seguro Social trabajan sin insumos médicos, equipos y nada que los apoye para el tratamiento adecuado de los pacientes.

Señaló que desde hace dos años hay problemas en el pago diario de sueldo a los médicos.

Carranza añadió que el IHSS lleva dos meses sin la provisión de equipos, insumos y medicamentos.

“Lo que ha habido de las actuales autoridades es el ofrecimiento de firmar compromisos y no cumplir con los acuerdos”, se quejó el pediatra.

Manifestó que las personas no tienen culpa de la suspensión de cirugías electivas, pero que es inhumano la cancelación de nombramientos y no pagarles el sueldo a los médicos.

Sostuvo que la suspensión de cirugías electivas es por falta de insumos.

El médico detalló que el Seguro Social debería realizar diariamente 40 cirugías, pero que en la actualidad solo puede llegar hasta 10.

Exigió a las autoridades de la Secretaría de Salud que cumplan primero con el acuerdo, se comprometa a ser honestos y deje la política de lado. AG