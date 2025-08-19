Suspenden audiencia inicial de acusados de planear asesinato de Mel Zelaya

Tegucigalpa – La noche de este lunes se suspendió la audiencia inicial para las tres personas acusadas de terrorismo por planear el asesinato del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En ese orden, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción informó que la audiencia inicial en la causa instruida contra Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Arcadio Corrales se suspendió y se programó para este martes a las 10 de la mañana.

A los señalados se les responsabiliza de actos preparatorios punibles y asociación terrorista.

Las acusaciones están respaldadas en pruebas documentales, testimoniales y periciales, según el Ministerio Público.

Entre las pruebas el fiscal general, Johel Zelaya, mostró audios donde supuestamente las tres personas establecen una conversación.

Desde el Gobierno se ha solicitado que caiga sobre estos ciudadanos todo el peso de la ley.

Entre tanto, otros sectores tachan de un espectáculo montado y defienden la inocencia de los señalados. (RO)