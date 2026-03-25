Suspenden audiencia de conciliación entre la consejera Cossette López y Marlon Ochoa

Tegucigalpa– La audiencia de conciliación quedó suspendida entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Marlon Ochoa.

Según se informó ha sido imposible localizar a la defensa del consejero Ochoa por lo que no ha sido posible entregarle la notificación que este día se tenía que presentar ante la justicia.

Hasta el momento el juez que lleva la causa no ha designado una nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación.

La consejera López denunció a Ochoa por el delito de acción privada.

La querella se originó porque el consejero Marlon Ochoa emitió declaraciones públicas que López considera que son insultos, ataques e imputaciones. IR