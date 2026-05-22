Suspenden a altos mandos de la DIPAMPCO por manejo de operación donde mataron a cinco agentes

Tegucigalpa- La Secretaría de Seguridad ordenó la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), luego del fallido operativo ejecutado en la aldea de Corinto, Omoa, que dejó como resultado el asesinato de cinco agentes policiales.

-La masacre de agentes fue el segundo suceso de muertes múltiples este jueves que sacudió a Honduras.

Según el comunicado oficial, las autoridades investigan la inobservancia de los protocolos institucionales durante el allanamiento realizado contra una estructura criminal vinculada al narcotráfico.

La Secretaría de Seguridad señaló que el mando y control de la operación estaba bajo responsabilidad del equipo directivo de la DIPAMPCO, por lo que deberán responder por las decisiones tomadas y las consecuencias derivadas del operativo.

El hecho ocurrió cuando cinco miembros de la unidad ingresaron a una vivienda relacionada con la estructura criminal dirigida por Heber Noé Argueta Zavala, sin el acompañamiento judicial y las medidas de seguridad correspondientes.

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Tras un enfrentamiento armado, los agentes habrían sido raptados y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados abandonados en una carretera secundaria del municipio de Omoa.

Las víctimas fueron identificadas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez

Mientras avanzan las investigaciones, la Policía Nacional anunció una intervención focalizada para capturar a los responsables y desarticular la organización criminal involucrada.LB