Surgimiento de movimientos en Libre es para ser alternativa y no ser opositor al oficialismo de Libre: diputado Altamirano

Tegucigalpa – El diputado Germán Altamirano, señaló que buscar precandidaturas presidenciales fuera del oficialismo en el Partido Libertad y Refundación (Libre) no los convierten en personas que van en contra del oficialismo y de Rixi Moncada.

Cabe recordar que Altamirano lidera y planea formar su propia corriente política (La Nueva Honduras) en el interior de Libre para ser una alternativa al oficialismo para el proceso electoral del 2029.

Sostuvo que Libre debe democratizarse y abrir puertas a una renovación y evolución a lo interno del partido político.

Admitió que sus aspiraciones más la del exministro Octavio Pineda Paredes han causado que varios compañeros de Libre lo califican de anti oficialismo.

“Los movimientos no han nacido para ir en contra de nadie, aquí es una alternativa para líderes que quedaron rezagados por muchos que evidentemente se marearon con el poder”, declaró el congresista.

Altamirano indicó que la base de Libre debe definir en marzo del 2029 la mejor propuesta para las elecciones generales. AG