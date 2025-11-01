Surgen diferencias entre presidenciable y presidente de la DC por supuestas alianzas

Tegucigalpa – En las últimas horas, surgieron señalamientos y contradicciones dentro del Partido Demócrata Cristiano (DC) entre su candidato Mario Rivera Callejas y su presidente Godofredo Fajardo sobre un supuesto aspiración de alianza política.

Todo comenzó con una carta que divulgó Godofredo Fajardo señalando que el presidenciable Rivera Calleja realizaría una encuesta privada para determinar la preferencia electoral sobre qué candidato se uniría para los comicios del 30 de noviembre.

Con base en los resultados de dicha encuesta, el Partido DC se uniría en una alianza de hecho con el candidato que resulte ganador.

De acuerdo con el comunicado suscrito por el presidente del partido, Godofredo Fajardo Ramírez, la finalidad de esta iniciativa es fomentar la transparencia entre la militancia.

Sin embargo, el propio Rivera Callejas desmintió lo emitido por Godofredo Fajardo

Aseguró que seguirá trabajando hasta el último día de la campaña política, que no desistirá de sus aspiraciones presidenciales y ser una opción para la población hondureña.

Rivera Callejas señaló que el directorio nacional de la DC solo está facultado para tomar decisiones de alianzas o acuerdos políticos.

Negó que haya pactos y negociaciones, y que solo hay esperanza y convicciones.

Denunció que el presidente de la DC, Godofredo Fajardo, es quien estuvo negociando las credenciales del partido político y lo desautorizó para hablar en su nombre. AG