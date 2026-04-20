Surge en SPS una nueva “financiera” con características similares de Koriun

San Pedro Sula – En las últimas horas, surgió una nueva estructura financiera, similar a Koriun Inversiones, que capta millones de lempiras en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

– La supuesta empresa tiene un total de 28 mil socios a nivel nacional, de acuerdo a lo informado por sus directivos.

La supuesta empresa se llama Inversiones Tecnológicas ITCommMedi@ S. de R.L. “Invertech” que se ubica en la colonia Luisiana, a siete kilómetros en las afueras de SPS.

En la entrada de la sede de esta supuesta financiera hay una leyenda que dice “$omo$ dinero en tu$ mano$ tu techo tu auto tu patrimonio”, con una página web y un número telefónico. Así lo informó el portal de noticias ICN luego de un trabajo de investigación.

La supuesta empresa tiene constancia de registro de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), pero para que se dedique a la actividad de arrendamiento, compra y venta de bienes raíces; pero no para ejercer como financiera que capta dinero.

Un vecino de la colonia Luisiana relató que esta supuesta empresa opera en la zona desde hace cuatro meses y que es una institución que presta dinero.

Comentó que el problema surgió cuando un supuesto cliente se quejó porque Invertech no le pagó los intereses, interpuso la denuncia y agentes policiales llegaron en horas de la mañana.

Reacción oficial

La gerente de Invertech en la ciudad de Choloma, Lidia Guerra, declaró al noticiero Hoy Mismo que es una empresa comercializadora que labora con personas que han invertido en la financiera. “Cada mes se les da (socios) un porcentaje de sus ganancias, aquí se paga mensual”, dijo.

Reveló que hay tres opciones para que a los inversionistas se les devuelve la inversión: 17, 22 y 25 % cuando cumple un mes de haber ingresado a la empresa.

Guerra explicó que cuando se cumple el mes, la empresa envía el comprobante de inversión al socio para preguntarle si retira sus ganancias o las reinvertirá.

Contó que la empresa empezó a funcionar en 2022 en el municipio de La Entrada en el departamento de Copán, pero que abrió en el presente año una sucursal en la ciudad de San Pedro Sula, con planes de expandirse a Choloma.

Reveló que la inversión inicial es de 100 dólares y que puede llegar a ser ilimitado, a su vez, negó que opere bajo una estructura piramidal.

Guerra indicó que es comercializadora de teléfonos celulares hasta carros o viviendas.

Confirmó que en la empresa tiene un total de 28 mil socios a nivel nacional y que cuentan con respaldo de contrato.

Desglosó que los socios tienen la opción de retirar el capital invertido a los seis meses de haber iniciado con estas actividades.

Añadió que en La Entrada ya cuenta con el permiso de operación de la alcaldía, pero que en San Pedro Sula ya opera pese a no contar con el permiso de la municipalidad, aunque se defendió que está en proceso. AG