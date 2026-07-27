Supuesto delincuente muere y otro sale herido tras intento de asalto en Puerto Cortés

Puerto Cortés – Un supuesto delincuente falleció y otro resultó herido en un intento de asalto en el barrio Palermo en el municipio de Puerto Cortés, zona norte de Honduras.

Se informó que dos sujetos en motocicleta intentaron asaltar a un hombre que sacó su arma para defenderse y disparó contra los presuntos malvivientes.

Posteriormente, uno de los asaltantes cayó abatido con el casco puesto, mientras el objetivo del asalto huyó del lugar tras el ataque.

El fallecido solo ha sido identificado con el alias de “El Flaco” que vestía indumentaria de color negro.

Mientras que la persona que resultó herida fue identificado con el alias “Rata Bruchi”, y fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial de la zona.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG