Supremo respalda a Trump sobre autoridad para deportar a residentes permanentes en EEUU

Washington – La Corte Suprema respaldó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump en un caso relacionado con la autoridad del Ejecutivo para deportar a inmigrantes con residencia permanente.

El fallo de seis votos a favor y tres en contra responde a la demanda presentada por Muk Choi Lau, un ciudadano chino que obtuvo el estatus de residente permanente legal en 2007 y fue puesto en proceso de deportación, tras ser acusado de falsificación de ropa en 2012.

Antes de ser juzgado, Lau salió temporalmente de Estados Unidos, pero tras regresar no fue admitido como residente permanente, sino que se le permitió su ingreso bajo libertad condicional, debido a la acusación en su contra.

Tras declararse culpable del cargo de falsificación, el Gobierno de EE.UU. inició un procedimiento de expulsión facilitado por estar bajo la libertad condicional.

En su demanda, Lau argumentó que el agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que lo puso bajo esa clasificación excedió su autoridad porque para ese momento solo enfrentaba una acusación y no una condena.

En su dictamen, el juez del Supremo Clarence Thomas escribió que los funcionarios fronterizos no tenían la obligación de demostrar, «con pruebas claras y convincentes», que Lau hubiera cometido un delito, que implicara la pérdida de su residencia.

El fallo resalta que el Gobierno había demostrado, mediante pruebas claras y convincentes, que Lau se encontraba dentro de la excepción aplicable a los residentes permanentes sujetos a expulsión debido a una condena por un delito de depravación moral.

En su voto disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson se mostró preocupada porque el fallo entregaría al Gobierno «un cheque en blanco de gran alcance» con respecto a retirar la residencia permanente a los inmigrantes.

Este martes el Gobierno Trump se alzó con otra victoria en política migratoria cuando un tribunal de apelaciones le permitió extender a todo el país las deportaciones aceleradas, aplicadas generalmente a los inmigrantes detenidos en la frontera sur. JS