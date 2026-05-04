Supremo presidente

Carlos Medrano

Periodista

Ha causado enorme asombro, sorpresa y hasta extrañeza que el actual presidente Nasry Juan Asfura Zablah, hombre serio y sensato antes y durante su mandato, haya llamado al tiktokero “Supremo” a una reunión a Casa Presidencial para hablar sobre un partido de futbol en el Estadio Nacional.

Yo es primera vez que lo miraba, que conocía algunos detalles sobre su persona y como gana su vida en Honduras, pero me parece que algún talento ha de tener este sujeto para que lo sigan más de 4 millones de personas en las diferentes redes sociales.

Lo que no sabía era que el tiktokero Lester Alberto Cardona Meza alias “Supremo” en Honduras es una de las figuras más conocidas del entretenimiento digital del país, creador de contenido con videos humorísticos, retos y contenido urbano.

El irreverente joven también es cantante de música urbana, compositor e influencer cuyo nicho de mercado es el público juvenil.

Sin conocerlo en detalle, Lester Alberto me parece un personaje que no respeta a ningún público, ya que utiliza lenguaje soez y vulgar cuando se refiere a alguien que lo adversa, producto en gran medida por sus orígenes con muchas limitaciones económicas.

“Supremo” es un claro ejemplo en Honduras de cómo alguien puede pasar de una vida difícil a la fama usando redes sociales, siendo ahora influyente, polémico y muy representativo de la cultura digital actual en el país.

Sin tapujos y sin visualizar las consecuencias, el tiktokero ha expresado cuanto gana en las redes sociales, en un período de menos de 1 mes, llegó a generar 58,000 dólares (más de L.1.5 millones) entre Facebook y YouTube y en otro periodo (enero–agosto) ganó más de L.1.1 millones en cuenta bancaria, y sumando otros ingresos que supera los L.1.5 millones.

Según lo reveló, puede ganar más de 1 millón de lempiras en semanas o meses buenos, producto de TikTok (regalos en lives); patrocinios; eventos (como partidos o shows) y publicidad con marcas, lo que podría sumar en un mes fuerte: L.1,000,000 – L.1,500,000.

Supremo es el más grande e influyente tiktokero, pero le siguen Chauder Morazán; Davis Flow; Shin Fujiyama; Jennifer Aplicano, Milagro Flores, Carolina Lanza, Mr JC; El Loco de la Selva; Alejandra Rubio, Allison Mejia, DJ Chaval; Filander Zelaya; Ónice Flores, La More y Moisés Turcios.

Con la fama y seguidores de este tipo de personajes, no me extrañaría que con la degradación de la clase política hondureña personajes como el tal “Supremo” con todas sus payasadas y vulgaridades se lance de presidente y logre hasta ganar demostrando que somos un pueblo carente de educación y que nos encanta la chabacanada y patanería por sobre la cultura y la educación.