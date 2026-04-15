Supervisor General detecta 123 expedientes con mérito de denuncia contra funcionarios de la CSJ

Tegucigalpa – El Supervisor General de Tribunales ha detectado 123 expedientes con mérito de denuncias en contra de funcionarios judiciales.

Así lo informó este miércoles el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, señalando que estos expedientes serán remitidos a la dirección de personal de la carrera judicial.

Continuó manifestando que se debe concluir las investigaciones para realizar audiencias de descargo previo a entregar el informe a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que le aplique sanciones.

Silva contabilizó que en un período de tres meses con el nuevo supervisor general, se ha contabilizado 238 Expedientes sin méritos, no que prosiguen y no hubo la necesidad que pasará a la dirección de personal.

Detalló que entre los funcionarios implicados hay personal jurisdiccional y administrativo, es decir, jueces y personal auxiliar.

Confirmó que de los 238 expedientes investigados, solo uno tiene indicio de responsabilidad penal y fue remitido al Ministerio Público para que realice sus propias investigaciones. AG