Supervisión de intensificados operativos militares en el Bajo Aguán

Trujillo, Colón – Para verificar las acciones de estabilidad y resguardo en la zona del Bajo Aguan y devolver la tranquilidad a la población, el subsecretario de Defensa Nacional, Justo Rafael Cano Martínez recorrió las áreas afectadas junto a efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta XATRUCH de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA).

Con la supervisión de rigor se constató el despliegue de control y seguridad en la conflictiva zona del Bajo Aguán, en estrecha coordinación con la Policía Nacional y los operadores de justicia.

​Como parte de las acciones en la zona, el subsecretario de Defensa Nacional, Justo Rafael Cano Martínez, sostuvo reunión clave en las instalaciones del 15 Batallón de Fuerzas Especiales con el comandante de la Fuerza de Tarea XATRUCH, coronel Walter Fredy Serrano Milla, quien presentó un informe detallado sobre las misiones ejecutadas y los resultados obtenidos en el combate a la criminalidad.

​Posteriormente, el subsecretario recorrió las instalaciones de la unidad militar para confirmar con los oficiales, suboficiales y soldados, las labores que se emprenden en estas áreas críticas ahí mismo Cano Martínez se trasladó a los puntos de control en el terreno, centrando la inspección en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo.

Esta zona se encuentra bajo estricta vigilancia tras los trágicos acontecimientos del pasado 21 de mayo, donde perdieron la vida 20 personas.

Las operaciones, orientadas a desarticular estructuras criminales y contener los índices de delincuencia, responden a instrucciones directas del presidente Nasry Asfura, destinadas a proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en este sector del país.

​Las autoridades de Defensa Nacional reafirmaron que las FFAA brindaran apoyo decidido a la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Los operativos interinstitucionales en Colón concentran sus esfuerzos en el combate frontal al narcotráfico, la desarticulación de bandas criminales locales y transnacionales, y la contención del crimen organizado.

​La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) aplica las instrucciones de emplear todas las capacidades logísticas y operativas para consolidar un ambiente de resguardo, desarrollo y estabilidad. PD