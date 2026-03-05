Supermercados La Colonia y Pampers anuncian a los primeros ganadores de la promoción “un año de Pañales Gratis”

Tegucigalpa- Supermercados La Colonia y Pampers, la famosa marca de pañales de Procter & Gamble (P&G), siguen celebrando la lealtad de sus clientes con la increíble promoción “un año de Pañales Gratis”.

Esta iniciativa está pensada para apoyar a las familias hondureñas y asegurar que sus bebés estén siempre cómodos y protegidos.

¡Son 15 ganadores!

Cada uno de los 15 ganadores recibirá un año de pañales Pampers totalmente gratis, asegurando que sus pequeños disfruten de la mejor protección que solo Pampers puede ofrecer.

”Con más de 60 años cuidando de la salud y felicidad de los bebés, Pampers se ha convertido en un referente mundial en la industria de pañales, y se enorgullece de ofrecer productos de alta calidad que acompañan a los bebés en cada etapa de su desarrollo. Nos entusiasma colaborar con Supermercados La Colonia en esa increíble promoción, que sin duda será de mucho beneficio para los ganadores”, expresó la representante de país de la marca.

Por su parte, Harol Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia dijo que en “Supermercados La Colonia impulsamos iniciativas que junto a nuestros aliados estratégicos, generan beneficios reales para nuestros clientes”.

Afirmó que la promoción “Un año de Pañales Gratis” en conjunto con la marca Pampers, es una dinámica con la cual fortalecemos el posicionamiento de nuestras marcas aliadas y reafirmamos nuestra promesa, de ofrecer experiencias que trascienden la compra y se convierten en soluciones concretas para quienes nos eligen cada día.

La promoción estará vigente del 2 de marzo al 2 de junio, en las 72 tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, así como compras en línea en www.lacolonia.com. IR