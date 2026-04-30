Supermercados La Colonia y Ficohsa lanzan la promoción mundialista “Carretazo de la Victoria”

Tegucigalpa- Supermercados La Colonia y Banco Ficohsa, dan el inicio a la antesala de la pasión futbolera con el lanzamiento de su promoción “Carretazo de la Victoria”, una promoción que transforma las compras cotidianas en oportunidades reales de ganar y que, además, marca el inicio de la temporada de promociones en el marco del campeonato de fútbol.

Los incentivos han sido pensados especialmente para que las familias puedan disfrutar los partidos del campeonato de fútbol.

Los premios en esta promocion son: 20 carretazos valorados en 2,500 lempiras cada uno, 20 cuentas de ahorro con 500 lempiras cada una, 10 asadores, 10 hieleras, 10 televisores de 55 pulgadas y 10 combos mundialistas valorados en 2,000 lempiras.

https://www.facebook.com/reel/1328487109346009

“En Ficohsa trabajamos constantemente para ofrecer soluciones que conecten con las necesidades reales de nuestros clientes. ‘El Carretazo de la Victoria’ refleja como, a través de alianzas estratégicas, podemos generar beneficios tangibles y premiar la confianza que los hondureños depositan en nosotros cada día”, expresó María Belén Rodríguez, Especialista en Pasivos de Ficohsa.

Por su parte, Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, destacó: “En Supermercados La Colonia trabajamos continuamente para crear experiencias que trasciendan la compra y aporten valor a nuestros clientes. A través de esta promoción, buscamos reconocer su preferencia y lealtad, ofreciendo beneficios atractivos alineados con sus intereses y con momentos tan significativos como la temporada mundialista.”

La dinámica para participar es muy sencilla: al realizar compras superiores a L500 y al pagar con tus tarjetas de crédito o débito Ficohsa en cualquiera de las tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, los clientes participarán automáticamente.

Adicionalmente, los clientes continúan disfrutando del beneficio permanente del 10% de cashback al pagar con la tarjeta La Colonia Ficohsa, reforzando así el valor de cada compra.

La promoción “Carretazo de la Victoria” estará vigente del 1 de mayo al 25 de junio a nivel nacional. Invitamos a las familias hondureñas a participar y vivir la emoción del fútbol, con la oportunidad de levantar la copa de premios que te trae La Colonia y Ficohsa. IR