Supermercados La Colonia te premia en verano con viaje a Curazao y cuatrimotos en alianza con Motomundo

Tegucigalpa-. Supermercados La Colonia da la bienvenida a la temporada de verano con el lanzamiento de la promoción “Gana tu verano en el Caribe. Playa, aventura y La Colonia”, una campaña que invita a los hondureños a convertir cada compra en la oportunidad de ganar un viaje soñado al Caribe o sentir la adrenalina sobre ruedas con una de las cuatrimotos de nuestro socio estratégico, Motomundo con sus marcas Yamaha y Genesis.

Entre los premios destaca un viaje con todo incluido para dos personas a Curazao, un destino reconocido por la belleza de sus playas de aguas turquesa, su arquitectura colorida y su ambiente tranquilo, perfecto para disfrutar de unos días de descanso, recorrer sus icónicas calles frente al mar y vivir una experiencia diferente en uno de los lugares más atractivos del Caribe.

Además, los participantes podrán ganar una de las cuatro cuatrimotos de Motomundo, de las prestigiosas marcas Yamaha y Genesis, diseñadas para ofrecer potencia, rendimiento y libertad sobre ruedas, ideales para recorrer distintos terrenos y vivir experiencias llenas de adrenalina. Entre los modelos destacan la Yamaha Kodiak 450, reconocida por su fácil operación y resistencia al uso intenso, garantizando un desempeño confiable tanto para el trabajo como para la diversión, así como la Grizzly 90, pensada para niños, que incorpora electrónica moderna, sistema de encendido seguro y batería sellada de bajo mantenimiento. A estas se suma la Genesis GA 200, una cuatrimoto versátil, de diseño atractivo y estructura funcional, perfecta para transitar caminos rurales o disfrutar de paseos al aire libre.

“Nos llena de satisfacción unir esfuerzos con Supermercados La Colonia en una promoción que premia la fidelidad de los consumidores. Este tipo de alianzas nos permite acercar nuestros productos a las familias hondureñas y compartir con ellas experiencias que generan emoción y valor”, expresó Mildred Serrano, Subgerente de Mercadeo de Motomundo.

Por su parte Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, destacó: “En Supermercados La Colonia nuestro propósito es ofrecer a los clientes experiencias que trasciendan la compra diaria y generen recuerdos inolvidables. Con la promoción ‘Gana tu verano en el Caribe. Playa, aventura y La Colonia’, reafirmamos nuestro liderazgo en el sector retail, fortalecemos nuestras alianzas estratégicas con empresas como Motomundo y seguimos premiando la preferencia de nuestros clientes con oportunidades únicas para disfrutar, divertirse y vivir la emoción del verano”.

“Gana tu verano en el Caribe. Playa, aventura y La Colonia” estará vigente del 20 de marzo al 21 de mayo en las tiendas de Supermercados La Colonia, los clientes podrán participar por cada L300 en compras de las más de 40 marcas patrocinadoras. Invitamos a nuestros clientes a participar y vivir al máximo una experiencia llena de aventura durante esta temporada. IR