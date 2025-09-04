Supermercados La Colonia revoluciona la categoría de belleza y cuidado personal con el lanzamiento del jabón Venza Crema Humectante

Tegucigalpa- Supermercados La Colonia, en alianza con Dinant, lanza el nuevo Venza Crema Humectante, un jabón de tocador especialmente diseñado para brindar humectación profunda y un cuidado integral de la piel, consolidando su compromiso de ofrecer a las familias hondureñas productos de calidad en la categoría de belleza y cuidado personal.

Con una fórmula mucho más cremosa, Venza Crema Humectante proporciona una experiencia de hidratación ideal para todo tipo de piel. Su delicada fragancia de larga duración combina notas florales, creando un efecto sensorial único y revitalizante. Además, su barra de alto rendimiento no solo limpia profundamente, sino que también suaviza e hidrata, dejando la piel fresca, radiante y saludable.

“Con este producto damos un paso adelante en la innovación de nuestra línea de jabones Venza, ofreciendo una fórmula mucho más cremosa que brinda a los consumidores una experiencia única y completa de cuidado corporal. Con este lanzamiento, junto a Supermercados La Colonia, fortalecemos nuestra alianza estratégica y reafirmamos nuestro compromiso de seguir desarrollando productos que generen bienestar y confianza en las familias hondureñas”, expresó Valeria Trejo, especialista de mercadeo de la marca Venza.

Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, manifestó: “En La Colonia nos enorgullece poner al alcance de nuestros clientes el nuevo Venza Crema Humectante, un producto innovador que responde a las necesidades del consumidor actual, brindando el cuidado y la humectación que su piel merece. Seguimos fortaleciendo nuestras alianzas con marcas de prestigio como Dinant, para ofrecer lo mejor en belleza y cuidado personal a las familias hondureñas, con la calidad y confianza que siempre nos ha caracterizado”.

El nuevo Venza Crema Humectante ya está disponible en las 69 tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, en la categoría de belleza y cuidado personal. Encuéntrala en un empaque moderno y práctico, en presentaciones individual y en 3 pack, pensada para adaptarse a las necesidades de todas las familias hondureñas. IR