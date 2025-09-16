Supermercados La Colonia realizó el sorteo de la exitosa promoción de zona norte “Gánate el maletín dorado”

San Pedro Sula- Supermercados La Colonia abrió el maletín de los sueños con el gran sorteo de la promoción “Gánate el maletín dorado”.

Un total de 250,000 lempiras en premios fueron distribuidos entre los tres afortunados ganadores de la zona norte, quienes celebraron con alegría y gratitud este regalo especial en el marco del 50 aniversario de la cadena.

En el primer sorteo realizado en Supermercados La Colonia, Plaza Pedregal, San Pedro Sula, resultaron favorecidos como finalistas José Sagastume, César David García y Enrrin Pagoada, quienes pasaron a la etapa final del concurso.

En el evento de cierre llevado a cabo en Megamall, cada uno eligió su suerte, resultando como ganador del gran premio de L150,000, César David García, cliente de la sucursal de Plaza Universal. Por su parte, José Sagastume y Enrrin Pagoada recibieron L50,000 cada uno.

Durante toda la vigencia de la promoción también se entregaron 50 carretazos al instante, una experiencia emocionante que permitió a los ganadores llenar sus carritos con todos los productos que desearon.

“Con esta promoción, en nuestro 50 aniversario celebramos medio siglo de confianza y cercanía con nuestros clientes. La respuesta superó todas nuestras expectativas: recibimos más de 3.7 millones de cupones, un reflejo del cariño y la lealtad que nos inspiran a seguir creciendo. Con ‘Gánate el maletín dorado’ quisimos premiar esa fidelidad, llevando alegría y nuevas oportunidades a muchas familias hondureñas. ¡Felicidades a todos los afortunados ganadores que hoy celebran junto a nosotros este gran aniversario!”, expresó Miguel Vargas, coordinador de mercadeo de la zona norte.

La dinámica para participar fue muy sencilla: por cada 350 lempiras en compras y presentando tu Tarjeta de Ahorro La Colonia recibías un cupón. Además, obtendrías un cupón extra si incluías productos de las más de 30 marcas patrocinadoras, y otro cupón adicional si pagabas con la APP TENGO. Entre más cupones lograbas acumular, más oportunidades tenías de ganar.

Agradecemos el respaldo de las más de 30 marcas patrocinadoras que hicieron posible esta promoción: TENGO, MICHELLOB ULTRA, COCA COLA, TROPICAL, CORONA, ESSENTIAL EVERYDAY, AHORRO MAX, HOLLANDIA, PEPSI, ADRENALINE RUSH, GATORADE, QUAKER, POZUELO, MAGIA BLANCA, TENA, LAY’S, DORITOS, ZUMO, CLUB SOCIAL, HEAD & SHOULDER, CARIÑOSO, BABYSEC, MAGGI, BEST CHOICE, ROJITOS, LIMPIOX, MR. MAX, TSEBAOTH, JUICY FRUITS,BONOVO, HUGGIES,FRUTOS DE COPÁN,EL PORTEÑO, PREMIER VALUE, SELECTA FRESH, CARNES DE LA COLONIA, REVUELE, WINDMILL, CARMENCITA.

La promoción "Gánate el maletín dorado", estuvo vigente del 12 de junio al 07 de septiembre en las tiendas de Supermercados La Colonia de la zona norte, occidente y litoral (San Pedro Sula, El Progreso, Tela, La Ceiba, Choloma, Villanueva, Santa Rosa de Copán, La Lima, Olanchito, Tocoa y Santa Bárbara).