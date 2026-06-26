Supermercados La Colonia llega a El Zamorano con la apertura de su tienda número 77

El Zamorano, Francisco Morazán – Supermercados La Colonia inauguró su tienda No. 77 en Plaza Los Carretos en el kilómetro 29 en el municipio de municipio de San Antonio de Oriente, departamento de El Paraíso, oriente de Honduras.

Esta tienda acercará a las familias de El Zamorano y alrededores una experiencia de compra basada en calidad, variedad, ahorro y servicio, al tiempo que impulsa el desarrollo de la zona mediante la generación de empleo y nuevas oportunidades, reafirmando así su compromiso de seguir creciendo junto a las familias hondureñas después de casi 51 años de trayectoria.

Con una inversión que supera los 20 millones de lempiras, Supermercados La Colonia ha generado más de 100 empleos durante el proceso de edificación. Asimismo, esta apertura permitirá la creación de 25 empleos directos y 50 empleos indirectos, apostando al desarrollo económico del país, demostrando su amor por Honduras.

La moderna tienda cuenta con una sala de ventas de 700 metros cuadrados, equipada con iluminación LED de alta eficiencia y tecnología avanzada en sistemas de refrigeración, diseñada para minimizar el impacto ambiental. Estos elementos subrayan el compromiso de La Colonia con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente

Ubicada en la espectacular Plaza Los Carretos, La Colonia pone a disposición de los clientes más de 100 estacionamientos exclusivos, además en la plaza encontrarás servicios complementarios como Banco Ficohsa, cajero automático Banred 24, farmacia, restaurantes y otros comercios en la plaza, ofreciendo una experiencia de compra cómoda y accesible para todos.

“Cada nueva tienda representa mucho más que una inversión; es una muestra de confianza en Honduras, en su gente y en su futuro. Durante casi 51 años hemos crecido enfrentando desafíos de todo tipo, pero siempre con la fe puesta en Dios, el trabajo honesto y la convicción de servir mejor a las familias hondureñas. Hoy, con la apertura de nuestra Tienda 77, reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando empleo, impulsando el desarrollo de las comunidades y acercando oportunidades a más hondureños. Continuaremos avanzando con paso firme, construyendo una empresa cada vez más fuerte y una Honduras más próspera, solidaria y llena de esperanza para las futuras generaciones”, expresó Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia.

“En nuestros planes, continuamos buscando llegar a más comunidades para estar cada vez más cerca del corazón de las familias hondureñas y así apoyar el crecimiento económico y social de nuestro país. Nuestra esencia se inspira en creer, amar y tener fe en Honduras y en nuestra gente”, finalizó Giannini.

Con esta apertura, Supermercados La Colonia alcanza 77 tiendas a nivel nacional bajo sus diferentes formatos comerciales: 73 tiendas Supermercados La Colonia, 2 tiendas Mi Super, 1 Fresh Market y 1 Súper Cerca, fortaleciendo su presencia en el país y reafirmando su compromiso de continuar ofreciendo soluciones de compra cercanas, accesibles y adaptadas a las necesidades de los hondureños.