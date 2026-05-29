Supermercados La Colonia lanza promoción mundialista con más de 40 premios para sus clientes

Tegucigalpa– La cadena de Supermercados La Colonia anunció el lanzamiento de su nueva promoción “Activa el modo mundialista en La Colonia”, una campaña diseñada para que las familias hondureñas disfruten la temporada futbolera desde sus hogares con ambiente de estadio y la posibilidad de ganar diversos premios.

El anuncio fue realizado este 29 de mayo de 2026 en Tegucigalpa, donde representantes de la empresa destacaron que la iniciativa busca encender la pasión por el fútbol y premiar la fidelidad de sus clientes en las 76 tiendas a nivel nacional.

Como parte de la promoción, los participantes podrán entrar automáticamente al sorteo de 44 premios al realizar compras desde 300 lempiras en productos de más de 50 marcas patrocinadoras.

Entre los premios que estarán entregando destacan 14 camisetas oficiales del Mundial, seis pantallas Samsung 8K, seis torres de sonido, seis sofás reclinables, seis grills y seis hieleras.

Harold Lovo.

La empresa señaló que la dinámica fue creada para convertir cada hogar hondureño en el escenario perfecto para vivir la emoción de cada encuentro deportivo durante la temporada mundialista.

“Sabemos que el Mundial es mucho más que fútbol; es una temporada que une a las familias, despierta emociones y convierte cada partido en un momento especial”, expresó Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia.

Lovo añadió que la compañía busca formar parte de esa experiencia, premiando la preferencia de sus clientes con artículos que permitan disfrutar los partidos desde casa con mayor comodidad y entretenimiento.

La promoción “Activa el modo mundialista en La Colonia” estará vigente desde el 29 de mayo hasta el 29 de julio de 2026 en todas las tiendas de la cadena a nivel nacional. IR