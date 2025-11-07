Tegucigalpa-. Supermercados La Colonia inaugura su tienda número 70 en la salida al sur de Tegucigalpa, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social del país.

Esta apertura representa una inversión superior a los 50 millones de lempiras y la generación de más de 40 empleos directos y 80 indirectos, contribuyendo al crecimiento de la zona y creando nuevas oportunidades para la población, especialmente para los jóvenes.

Ubicada en la plaza San Sebastián, km 4, salida al sur, la nueva tienda cuenta con una moderna infraestructura de más de 1,000 m², equipada con tecnología de eficiencia energética y soluciones sostenibles que reflejan el compromiso ambiental de la empresa como parte de su gestión socialmente responsable. Al igual que el resto de las tiendas de la cadena, ofrece una amplia variedad de productos para el hogar y el consumo diario, en un entorno cómodo, moderno y accesible. Dispone de más de 40 espacios de estacionamiento y servicios complementarios como cajero automático Banred 24 y Banco Ficohsa, brindando mayor conveniencia y valor a los visitantes.

Esta apertura se convierte en un punto estratégico que dinamiza la actividad comercial de la salida al sur de Tegucigalpa, fortaleciendo el desarrollo empresarial y facilitando el acceso a productos, servicios y a una nueva experiencia de compra para los habitantes de las colonias, Germania, Altos de Santa Rosa, Los Jutes, Villas de Santa Clara, Los Mimbres, Aldea Santa Rosa, Residencial Enmanuel, El Diamante, María Auxiliadora, El Tizatillo, Ciudad Tecnológica entre otros.

“La apertura de nuestra tienda número 70 marca un hito en la estrategia de expansión y consolidación de Supermercados La Colonia. Esta nueva tienda en la salida al sur de Tegucigalpa, fortalece nuestra presencia nacional y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo económico del país. Este logro es resultado de una gestión empresarial comprometida, del talento de nuestro equipo y de la lealtad de las familias hondureñas que día a día confían en nosotros. Continuaremos avanzando con una visión clara y responsable, impulsando inversión, empleo y oportunidades para Honduras”, expresó Leonel Giannini, Presidente Ejecutivo de Supermercados La Colonia.

“La tienda número 70 llega en un año insignia para la cadena, en el marco de nuestro 50 aniversario, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido, innovación y compromiso con el desarrollo nacional. Como empresa, sentimos un profundo orgullo de seguir transformando vidas y fortaleciendo comunidades en cada región donde tenemos presencia”, agregó.

Supermercados La Colonia expresa su más sincero agradecimiento a sus socios estratégicos, proveedores, colaboradores y, especialmente, a cada uno de sus clientes, cuya confianza ha sido esencial para consolidarla como la cadena preferida de los hondureños. En su 50 aniversario, la colonia renueva su compromiso con Honduras y con cada hogar que la ha acompañado durante este camino, deseando que la esperanza, la unión y la prosperidad iluminen a todas las familias en esta temporada tan especial del año. IR