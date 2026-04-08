Supermercados La Colonia impulsa jornada ambiental en playa de Tela como parte de su compromiso con la sostenibilidad

Tela- Supermercados La Colonia, reafirmando su compromiso con Honduras y el cuidado del medio ambiente, realizó una jornada de limpieza en la playa de Tela, como parte de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial, contribuyendo a un entorno más limpio y sostenible.

–Colaboradores del programa de Voluntariado Corporativo Solidario sumaron esfuerzos para cuidar uno de los destinos turísticos más visitados del país.

La iniciativa fue desarrollada por 12 colaboradores del programa de Voluntariado Corporativo Solidario, quienes realizaron labores de limpieza en el sector del muelle de Tela, logrando recolectar 1,080 libras de desechos sólidos. Esta acción contribuyó significativamente al cuidado del ecosistema marino y a la conservación de este importante espacio natural.

«A través de estas acciones, Supermercados La Colonia promueve la participación activa de sus colaboradores en iniciativas de impacto social, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y compromiso con las comunidades”, expresó Zuly Romero, en representación de Supermercados La Colonia.

Desde 2017 Supermercados La Colonia ha llevado a cabo estas labores de limpieza en las playas, como parte de su cultura de compromiso con el medio ambiente y su amor por el país, reflejado en el esfuerzo por conservar el entorno natural y proteger el ambiente de estas zonas. IR