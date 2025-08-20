Supermercados La Colonia es reconocida como la empresa número 1 en RSE en Honduras por la revista Forbes Centroamérica

Tegucigalpa– La prestigiosa revista Forbes Centroamérica publicó los resultados del estudio regional “Empresas con Responsabilidad Social Empresarial”, donde Supermercados La Colonia se posiciona como la empresa número 1 en Honduras.

Este reconocimiento destaca el compromiso de La Colonia con la sostenibilidad, el impulso a productores locales a través del programa De Mi Tierra, el apoyo a la educación con Dar para Educar, y acciones en favor del medio ambiente y las comunidades, como Honduras Te Queremos Verde, programa de voluntariados y el uso de energía solar.

En sus 50 años de trayectoria, La Colonia continúa generando un impacto positivo en miles de hondureños, demostrando que la solidaridad y el desarrollo sostenible son parte esencial de su ADN. IR