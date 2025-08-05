Supermercados La Colonia en su 50 aniversario lanza poderosa campaña “YO SÍ CREO”

Tegucigalpa- Supermercados La Colonia, en el mes de su 50 aniversario, relanza con profundo orgullo su emblemática campaña “YO SÍ CREO”, una invitación a que todas las familias hondureñas elevemos nuestra voz con más convicción que nunca, reafirmando y celebrando los valores que nos unen como nación. Como cadena, creemos firmemente que el respeto, la solidaridad y la honestidad no solo forman mejores personas, sino también un mejor país.

Nos enorgullece ser una empresa 100% hondureña, que durante 50 años hemos creído en una Honduras más fuerte, de valores y de gente con grandes cualidades. Contamos con el mejor talento humano. Personas ejemplares que, junto a nosotros, aspiran a crecer y nos impulsan a mantener el liderazgo, que como empresa hemos construido en cada zona del país donde estamos presentes y de aquellas donde queremos llegar. Estamos aquí haciendo nuestro trabajo como amor, pasión y de forma íntegra. Contribuyendo al crecimiento económico en beneficio de cada una de nuestros actores claves, generando la sostenibilidad de todos, creyendo profundamente que, si nosotros nos damos la mano, hacemos grande la Honduras que amamos.

“YO SÍ CREO”, es una producción hecha con el corazón, más que una canción, es un movimiento que honra nuestras raíces, exalta el amor por Honduras y rescata los valores que nos definen como nación. Es nuestro regalo para cada hondureño que se levanta con esperanza, que lucha, que no se rinde. Porque creer es lo que nos ha traído hasta aquí… y lo que nos llevará aún más lejos. Gracias, Honduras, por permitirnos ser parte de tu historia”, expresó Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia.

“Trabajamos por una Honduras más grande, solidaria y sostenible. Esta campaña refleja nuestro ADN como empresa: creemos en el poder de cada colaborador y en el impacto de cada buena acción. Desde Recursos Humanos, fomentamos una cultura basada en valores que trasciende a nuestras comunidades”, manifestó Alex Cruz, Gerente de Recursos Humanos

"YO SÍ CREO" es una voz que ha resonado en el corazón de los hondureños desde 2016, inspirando fe en un mejor país, más justo y más solidario. Al cumplir 50 años de caminar junto a las familias hondureñas, hoy más que nunca con el corazón lleno de esperanza, decimos con orgullo: YO SÍ CREO.