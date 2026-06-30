Supermercados La Colonia, en alianza con Scott, lanzan nuevo papel higiénico «Scott Harmony»

Tegucigalpa – Supermercados La Colonia y la marca Scott anunciaron el lanzamiento de «Scott Harmony», el nuevo papel higiénico creado para brindar una experiencia de mayor confort en el hogar, combinando suavidad, calidad y un inigualable aroma a flor de loto.

Scott Harmony cuenta con doble hoja y una fragancia inspirada en la flor de loto, que brinda una experiencia sensorial única, creando una sensación de armonía y calma en cada uso y convirtiendo un momento cotidiano en una experiencia de cuidado personal.

“En Scott trabajamos constantemente para desarrollar productos que respondan a las necesidades y preferencias de nuestros consumidores. Escuchamos sus hábitos y buscamos innovar para ofrecer soluciones que aporten bienestar al día a día de las familias. Con Scott Harmony queremos brindar una experiencia diferente, con la calidad y confianza que caracteriza a nuestra marca”, expresó Hogla Guevara, representante de la marca Scott.

Por su parte, Harold Lovo, gerente de mercadeo de Supermercados La Colonia, destacó que cada producto que llega a nuestras tiendas tiene el propósito de aportar bienestar a las familias hondureñas.

«En Supermercados La Colonia nos sentimos orgullosos de trabajar junto a aliados estratégicos como Scott para presentar productos innovadores como Scott Harmony, una propuesta pensada para transformar momentos en experiencias de mayor cuidado y confort. Seguimos comprometidos en llevar a nuestros clientes productos de la más alta calidad”, manifestó.

El nuevo papel higiénico Scott Harmony ya está disponible en las tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional.

Los consumidores podrán identificarlo por su empaque en color verde claro, característico de la presentación, y disfrutar de una nueva experiencia de cuidado que mantiene la calidad que distingue a la marca Scott.