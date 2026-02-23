Supermercados La Colonia donó L.100 mil a la “Mega Colecta 2026” en apoyo a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer

Tegucigalpa-. En un gesto de solidaridad y compromiso con la niñez hondureña, Supermercados La Colonia, como Empresa Socialmente Responsable, realizó la donación de 100 mil lempiras a la “Mega Colecta 2026” organizada por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, sumándose así a la mayor movilización solidaria del país en la lucha contra el cáncer infantil.

La Mega Colecta 2026, se llevó a cabo el sábado 21 de febrero, cuya meta fue recaudar 8 millones de lempiras para garantizar el tratamiento integral de miles de niños y niñas diagnosticados con cáncer en Honduras, brindándoles acceso a diagnósticos oportunos, quimioterapias, medicamentos, atención psicológica y acompañamiento especializado.

Como parte de esta jornada nacional de esperanza, voluntarios de la fundación estuvieron presentes con botellones de recaudación en distintas tiendas de Supermercados La Colonia a nivel nacional, permitiendo que clientes y colaboradores se sumen con sus aportes a esta causa que transforma cada lempira en oportunidades para salvar vidas.

“En Supermercados La Colonia nos honra haber aportado a esta noble causa que brinda esperanza y tratamiento a cientos de niños y sus familias. Este apoyo forma parte de una alianza solidaria que ya suma varios años junto a la Fundación, a través de iniciativas como la campaña ‘Reciclando por Honduras’, mediante la cual realizamos la recolección de aparatos electrónicos en desuso para convertirlos en fondos destinados a los tratamientos de los niños con cáncer. Agradecemos profundamente a todos los hondureños que se unieron a la Mega Colecta, demostrando que cada aporte cuenta y puede marcar una diferencia real en la vida de quienes luchan contra esta enfermedad”, expresó Maylin Mejía, subgerente de Cultura, Comunicaciones y RSE para Supermercados La Colonia.

Previo al evento la Mega Colecta 2026, La Colonia desarrolló diversas actividades internas para motivar la participación de sus colaboradores, entre ellas un webinar informativo sobre la labor de la fundación y una jornada solidaria en sus oficinas principales, donde empleados pudieron adquirir artículos promocionales y convertirse en padrinos de los niños beneficiados.

En Supermercados La Colonia sí creemos en la solidaridad como una fuerza capaz de transformar vidas. Estamos convencidos de que cuando los hondureños nos unimos por una causa noble, podemos convertir el dolor en esperanza y la adversidad en nuevas oportunidades de vida. Como Empresa Socialmente Responsable, continuaremos impulsando iniciativas que respalden a quienes más lo necesitan, porque la unión de todo un país puede convertirse en la luz que acompañe y fortalezca a cada niño y familia que lucha contra el cáncer. IR