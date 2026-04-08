Supermercados La Colonia consolida su liderazgo sostenido en la categoría de supermercados en Honduras, según el estudio Top of Mind

San Pedro Sula, – Supermercados La Colonia ha sido reconocida nuevamente en el Top of Mind 2026 de la revista Estrategia & Negocios, en alianza con Kantar Mercaplan.

Este reconocimiento refleja la confianza y preferencia de las familias hondureñas, que durante 50 años han acompañado a Supermercados La Colonia en su crecimiento, consolidando su posicionamiento en la mente del consumidor. Asimismo, este logro responde al liderazgo y la visión de su presidente ejecutivo, Leonel Giannini, quien ha impulsado la evolución de la compañía hacia un modelo de crecimiento sólido, basado en su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo del país.

Asimismo, La Colonia fue destacada como una de las marcas que mejor representa a Honduras en la categoría “Super TOM”, reflejo de su sólida conexión con los consumidores y su consistente presencia en el mercado.

Agradecemos a nuestros clientes, colaboradores y aliados estratégicos por su confianza y acompañamiento en este camino. En Supermercados La Colonia continuaremos impulsando una visión de crecimiento sostenido, orientada a consolidar nuestro liderazgo como la marca referente en la mente y el corazón de Honduras. IR