Tegucigalpa– Supermercados La Colonia, Banco Ficohsa y Funder firmaron un convenio con el proyecto OCIDA-MEDA para fortalecer la cadena agrícola del programa De Mi Tierra, promoviendo inclusión, sostenibilidad y desarrollo económico para más de 1,000 pequeños productores.

El convenio con especial énfasis en mujeres y jóvenes, en los departamentos de La Paz, Comayagua, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara.

El proyecto OCIDA–MEDA es financiado por Global Affairs Canada y liderado por la Asociación Menonita para el Desarrollo Económico (MEDA).

La alianza estratégica integra a Supermercados La Colonia como socio comercial, a Banco Ficohsa como aliado financiero y a Funder con acompañamiento técnico, consolidando un modelo probado de desarrollo agrícola que genera oportunidades de crecimiento y empoderamiento para miles de familias hondureñas.

En 2025, De mi Tierra otorgó más de L 33 millones en financiamiento (47% más que en 2024) y, de manera acumulada, ha entregado L 248.6 millones en apoyo al agro.

El programa ha beneficiado a más de 1,200 agricultores en 100 comunidades de 11 departamentos del país, generado 28,000 empleos indirectos, fortaleciendo la economía local mediante la producción de 40 variedades de vegetales, reduciendo en más de 86% la importación de frutas y verduras. IR