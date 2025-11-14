Supermercados La Colonia apertura su tienda número 71, la segunda en Villanueva, Cortés

Villanueva-. Supermercados La Colonia, con mucha fe, ilusión y esperanza en Honduras, inaugura su tienda número 71 en Villanueva, Cortés, contribuyendo al desarrollo, dinamismo y laboriosidad de esta importante ciudad del norte del país, destacada por su industria y la alegría de su gente.

El capital 100% hondureño sigue diciendo presente y esta apertura representa una inversión superior a los 60 millones de lempiras y la generación de más de 50 empleos directos y 150 indirectos, contribuyendo al crecimiento de la zona y creando nuevas oportunidades para la población, especialmente para los jóvenes.

Ubicada en Villanueva Plaza, colonia Independencia, primera calle sur, frente a la CA-5, la nueva tienda cuenta con una moderna infraestructura de más de 1,000 m², equipada con tecnología de eficiencia energética y soluciones sostenibles que reflejan el compromiso ambiental de la empresa como parte de su gestión socialmente responsable.

Al igual que el resto de las tiendas de la cadena, ofrece una amplia variedad de productos nacionales e importados, en un entorno cómodo, moderno y accesible. Dispone de más de 200 espacios de estacionamiento y servicios complementarios como Banco Ficohsa, Diunsa, restaurantes, farmacias y cajero automático Banred 24, brindando mayor conveniencia y valor a los visitantes.

“Porque creemos firmemente en Honduras y su gente, la apertura de nuestra tienda número 71 marca un hito en la estrategia de expansión y consolidación de Supermercados La Colonia. Esta segunda tienda en Villanueva, Cortés, fortalece nuestra presencia nacional y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo económico del país. Este logro es resultado de una gestión empresarial comprometida, del talento de nuestro equipo y de la lealtad de las familias hondureñas que día a día confían en nosotros. Continuaremos avanzando con una visión clara y responsable, impulsando inversión, empleo y oportunidades para Honduras”, expresó Leonel Giannini, Presidente Ejecutivo de Supermercados La Colonia.

“La tienda número 71 llega en un año insignia para la cadena, en el marco de nuestro 50 aniversario, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido, innovación y compromiso con el desarrollo nacional. Como empresa, sentimos un profundo orgullo de seguir transformando vidas y fortaleciendo comunidades en cada región donde tenemos presencia”, agregó.

Supermercados La Colonia expresa su más sincero agradecimiento a sus socios estratégicos, proveedores, colaboradores y, especialmente, a cada uno de sus clientes, cuya confianza ha sido esencial para consolidarla como la cadena preferida de los hondureños.

En su 50 aniversario, la colonia renueva su compromiso con Honduras y con cada hogar que la ha acompañado durante este camino, deseando que la esperanza, la unión y la prosperidad iluminen a todas las familias en esta temporada tan especial del año.