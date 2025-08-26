Supermercados La Colonia amplía su oferta de productos saludables con las nuevas barras Yummi Nuts

Tegucigalpa- Supermercados La Colonia, en el marco de su 50 aniversario, y reafirmando su compromiso de ofrecer productos de calidad a las familias hondureñas, anuncia el lanzamiento de las nuevas barras Yummi Nuts, una propuesta saludable, deliciosa y práctica de Snacks Yummies, pensada para quienes buscan opciones nutritivas y llenas de energía para su día a día.

Las Yummi Nuts Barras fueron pensadas para acompañar a las personas en diferentes momentos de su día, en movimiento, como fuente natural de energía, en el gimnasio, ideales para quienes entrenan y buscan proteína y fibra y en la lonchera, como una alternativa nutritiva y deliciosa para los más pequeños.

Disponibles en tres irresistibles sabores, arándano, fresa y coco, elaborados a base de semillas, nueces y frutas, Yummi Nuts representan una elección consciente para quienes apuestan por un estilo de vida activo y equilibrado.

“Esta alianza marca un paso significativo, pues nos permite estar más cerca de miles de hogares hondureños, ofreciendo una opción práctica y accesible, disponibles en todas las tiendas del país, además, buscamos brindar una nueva manera de recargar energía de forma natural durante el día. Las barras Yummi Nuts combinan ingredientes cuidadosamente seleccionados por su valor nutricional y delicioso sabor”, expresó Tiara Facussé, Gerente de Marca de Yummi Nuts.

Por su parte, Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia, manifestó: “Como cadena líder en el sector, nos enorgullece convertirnos en el canal de distribución de esta innovadora propuesta de snacks Yummies. En La Colonia mantenemos un firme compromiso con ofrecer productos que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, privilegiando siempre la calidad, la innovación y el bienestar. Estas nuevas barras representan un claro ejemplo de que la alimentación saludable puede ir de la mano con el sabor, reafirmando nuestro propósito de llevar lo mejor a cada hogar hondureño”.

Gracias por ser parte de este nuevo capítulo. Los invitamos a descubrir y disfrutar las Yummi Nuts Barras en La Colonia, disponibles en las 69 tiendas a nivel nacional. Encuéntralas en el área de snacks y disfruta una manera práctica y natural de recargar tu energía.