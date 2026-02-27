Supermercados La Colonia abre su tienda 76 en formatos diferenciados a nivel nacional y fortalece su expansión con una nueva apertura en SPS

San Pedro Sula, -Supermercados La Colonia reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible de Honduras al inaugurar su primera tienda en 2026, la tienda número 76 de la cadena bajo diferentes formatos: La Colonia (72), Mi Super (2), Fresh Market (1) y Súper Cerca (1), siendo la número 15 en la ciudad industrial de San Pedro Sula.

Esta apertura permite a la cadena cumplir con su misión de estar cada vez más cerca de las familias, Por ser una empresa 100% hondureña, con una trayectoria de más de 50 años, que ha dispuesto su capacidad de inversión para apoyar la construcción de un país con mayores oportunidades, crecimiento económico y desarrollo; demostrando con ello su profundo amor y fe por Honduras y su gente.

La Colonia arranca el año 2026, con una serie de reconocimientos que destacan su trayectoria de servicio, sostenibilidad y liderazgo empresarial; entre ellos:

Presidente Ejecutivo de Supermercados La Colonia Lic. Leonel Giannini, destaca entre los 10 líderes con mejor reputación en Honduras, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO. Empresa No. 1 EN SERVICIO AL CLIENTE en Honduras, según Forbes CA. Supermercados La Colonia, ENTRE LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES de la región según la revista Estrategia & Negocios. Sexta empresa con MEJOR REPUTACIÓN, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO. Novena empresa MÁS RESPONSABLE, según el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, MERCO. Supermercados La Colonia, reconocida como la empresa No. 1 DEL SECTOR DE SUPERMERCADOS y una de las marcas más queridas por los hondureños; según la revista Estrategia y Negocios.

Con esta inauguración, la cadena alcanza un total de 76 tiendas en todo el país, integrando sus distintos formatos, como parte de su agresivo plan de expansión que busca acercar calidad, variedad y conveniencia a más comunidades hondureñas.

Con una inversión total de 80 millones de lempiras, esta apertura generará 50 empleos directos y 150 indirectos, contribuyendo al dinamismo económico de la zona y creando nuevas oportunidades para la población, especialmente para jóvenes que hoy acceden a su primer empleo formal.

Esta espectacular tienda está ubicada en el centro comercial Town Center, una plaza moderna situada en el bulevar del Este. Un nuevo destino exclusivo y elegante de San Pedro Sula, el cual cuenta con 96 locales comerciales, entre ellos; restaurantes, bancos, gimnasio y tiendas por departamentos. La Colonia cuenta con una sala de ventas de 1500 metros cuadrados, equipada con iluminación de alta eficiencia LED y tecnología avanzada en sistemas de refrigeración, diseñada para maximizar la eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental.

“En Supermercados La Colonia somos constructores de sueños, sueños que convertimos en realidad. En 2011 abrimos nuestra primera tienda en la vibrante ciudad de San Pedro Sula, marcando el inicio de la expansión de Supermercados La Colonia en la zona. Hoy, con enorme satisfacción, inauguramos esta tienda en la Ciudad Industrial de Honduras, reafirmando nuestro compromiso de ofrecer a las familias sampedranas, una experiencia de compra moderna, amable, cercana y con un servicio al cliente extraordinario.”, manifestó Leonel Giannini K., presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia.

Quien además agregó: “Crecemos de la mano de las familias hondureñas y continuaremos llegando a más comunidades, para estar cada vez más cerca de los hondureños y contribuir al crecimiento económico y social del país. Nuestra esencia se inspira en creer, amar y tener fe en Honduras y en su gente; lo cual es el pilar fundamental del éxito de Supermercados La Colonia”.

“Agradecemos a nuestros cientos de miles de clientes en San Pedro Sula, por su enorme preferencia y por habernos convertido en parte esencial de sus familias. A NUESTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS Y A NUESTROS MÁS DE 4 MIL COLABORADORES, por ser la base sólida, donde descansa este crecimiento y desarrollo que busca el bienestar de Honduras, consolidando a Supermercados La Colonia como la mejor cadena de supermercados del país.” IR