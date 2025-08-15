Supermercados La Colonia, 50 años de historia y compromiso que laten por una Honduras llena de esperanza

Tegucigalpa- Hace 50 años, un 15 de agosto de 1975, nació una empresa con una firme convicción: creer en Honduras. Así comenzó la historia de Supermercados La Colonia, una historia escrita con el esfuerzo de miles de manos hondureñas, con el corazón lleno de sueños y el compromiso de transformar la vida de las familias en cada rincón del país; apostando por el desarrollo, la innovación y el bienestar de su gente.

Supermercados La Colonia impulsa el desarrollo del país con más de 4,000 empleos directos y más de 7,000 indirectos, consolidándose como uno de los principales generadores de oportunidades laborales en Honduras. Este impacto no solo fortalece la economía nacional, sino que transforma miles de vidas, llevando estabilidad, esperanza y progreso a las familias hondureñas. Cada empleo representa una historia, un sueño cumplido y un paso firme hacia una Honduras más próspera.

A inicios de 2025, se inauguraron dos importantes tiendas: una en La Paz y otra en San Pedro Sula, ampliando la cobertura y acercando aún más los servicios a las familias hondureñas. Más recientemente, la comunidad de la aldea El Chimbo, en Tegucigalpa, celebró la apertura de una nueva tienda. Pero el camino no termina aquí. Como parte de su visión de crecimiento sostenido, en los próximos meses, La Colonia abrirá cuatro nuevas tiendas en distintos puntos del país, generando más de 200 empleos adicionales. Este ambicioso plan de expansión, reafirma la promesa de seguir creciendo junto a Honduras, de seguir invirtiendo en su gente y de seguir construyendo futuro a nivel nacional.

Durante trece años consecutivos, La Colonia ha sido reconocida con el sello Fundahrse como Empresa Socialmente Responsable, trabajando de la mano con sus colaboradores para buscar el bien común por nuestra amada Honduras. A través de proyectos solidarios como “De Mi Tierra” y “Dar para Educar”, el voluntariado corporativo, acciones ambientales como “Te Queremos Verde” y el uso de energía solar en sus operaciones, la empresa demuestra su convicción profunda: la solidaridad nos une y juntos podemos transformar Honduras.

“Estos 50 años son testimonio del compromiso y la pasión que nos une como familia hondureña. Cada tienda, cada empleo y cada proyecto es una semilla de esperanza que plantamos para un Honduras más próspera y llena de oportunidades. Seguiremos trabajando con corazón y dedicación para continuar siendo parte del crecimiento de nuestro país y de la vida de nuestras comunidades,” expresó Leonel Giannini, presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia.

La Colonia, ha marcado un hito en el sector retail del país, destacándose por su capacidad de innovación y adaptación a las necesidades del consumidor. Actualmente, opera con 69 tiendas Supermercados La Colonia, 1 Fresh Market, 2 Mi Super, 1 Súper Cerca, 1 plataforma de ecommerce, 1 centro corporativo, 3 centros logísticos y 1 centro de procesamiento de carnes, consolidándose como líder del supermercadismo en Honduras.

Supermercados La Colonia expresa su más sincero agradecimiento a sus socios estratégicos, colaboradores y, de manera especial, a sus clientes, cuya confianza y lealtad constituyen la fuerza que impulsa nuestro crecimiento. Gracias a este respaldo, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo, con visión y determinación, un futuro de progreso y prosperidad para Honduras.