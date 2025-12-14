Supermercados La Colonia: 38 años de compromiso solidario con la Teletón, aportando esperanza con un donativo de 600 mil lempiras

Tegucigalpa – Supermercados La Colonia, en su 50 aniversario, reafirmó su compromiso de 38 años consecutivos de apoyo incondicional a la Fundación Teletón, como parte de la campaña de 2025 “Teletón es servicio”.

Durante más de tres décadas, la cadena líder de las familias hondureñas ha extendido su brazo solidario para llevar esperanza a miles de corazones, transformando vidas y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.

Este año, con el mismo espíritu de solidaridad desde la primera edición de Teletón en 1987, La Colonia entregó un donativo de 600 mil lempiras, sumándose a esta jornada de amor que beneficia a miles de niños y adultos con servicios de rehabilitación integral.

Como parte del acto de entrega del donativo, Supermercados La Colonia presentó su himno “Yo Sí Creo”, una voz que ha resonado en el corazón de los hondureños y que refleja los valores que han guiado a la cadena a lo largo de sus 50 años: empatía, solidaridad, compromiso, integridad y amor por Honduras.

“Para Supermercados La Colonia, acompañar a la Teletón durante casi cuatro décadas es una causa que asumimos con profundo compromiso humano. Como empresa socialmente responsable, creemos en el poder de la solidaridad y en la capacidad de nuestro pueblo para unirse y generar esperanza. Cada aporte representa una oportunidad real de transformar vidas y construir un futuro mejor para todos”, expresó Maylin Mejía, subgerente de cultura, comunicaciones y RSE de Supermercados La Colonia.

Como cadena 100% hondureña, Supermercados La Colonia mantiene un firme compromiso con el desarrollo social, económico y ambiental del país a través de programas que generan impacto real:

De Mi Tierra: en alianza con Banco Ficohsa y Funder, impulsa la agricultura nacional, beneficiando a 1,241 productores en 100 comunidades y reduciendo significativamente las importaciones.

Dar para Educar: ha mejorado la calidad de vida de más de 15 mil 600 niños en 20 centros educativos a nivel nacional.

En materia ambiental y comunitaria, iniciativas como Honduras Te Queremos Verde, su programa de voluntariado corporativo, el uso de energía solar y acciones constantes para la reducción del impacto ambiental reflejan el compromiso de La Colonia con un entorno más limpio, responsable y sostenible.

Durante el 2025, la empresa fortaleció su presencia nacional con la apertura de cinco nuevas tiendas, alcanzando un total de 71 establecimientos que continúan generando empleo y desarrollo en diversas regiones del país.

Asimismo, sigue consolidando sus formatos Fresh Market, Mi Super y Súper Cerca, diseñados para ofrecer experiencias de compra modernas, convenientes y adaptadas a las necesidades de las familias hondureñas.

Además, según los resultados del ranking parcial Merco Sociedad, la cadena de las familias hondureñas se ubica como la empresa número uno para la población general en 2025, destacando por sus principios, valores, transparencia y por la forma responsable en que aplica estos pilares a sus principales grupos de interés, incluyendo colaboradores y clientes.