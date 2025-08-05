Superintendente presidencial justifica incumplimiento de promesas del gobierno

Tegucigalpa – Aunque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha cumplido con las promesas de eliminar el peaje y la adaptación del Centro Cívico Gubernamental (CCG) en un hospital, se está evitando que haya aumentos en los servicios que estos prestan, justificó el presidente de la Superintendencia de la Alianza Público Privada, Mario Ayala.

En el primer caso dijo que gracias a un subsidio del gobierno se ha evitado el aumento al peaje “porque de quitarlo completamente implicaría demandas millonarias para el Estado, lógicamente que cuando el funcionario no prevé que esos abusos se puedan evitar, deja expuesto al Estado”, argumentó.

En tanto en el Centro Cívico, que tras cerca de cuatro años desde la llegada de la presidenta Castro al poder sigue albergando oficinas y no camas hospitalarias, Ayala dijo que lo que sí se ha hecho es evitar un aumento al costo del estacionamiento que se quería hacer a principio de 2025.

“El Estado ha estado mediando para que ese aumento no se dé, porque aquí lo que trabajan son empleados públicos, que algunos ganan el salario mínimo y entonces no pueden traer su vehículo porque le cobran 25 lempiras por hora”, manifestó.

A estas dos promesas incumplidas, se le suma la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). VC