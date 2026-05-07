Suman tres muertos de una misma familia por tragedia tras colapso de puente en Ocotepeque

Tegucigalpa – El colapso de un puente hamaca en el municipio de San Francisco del Valle, deja una profunda herida entre los habitantes de la zona occidental del país, luego de confirmarse la muerte de tres miembros de una misma familia que viajaban en un vehículo pick-up cuando la estructura cedió y cayó al río.

– SIT: Lamenta la tragedia anuncia que no habrá reconstrucción de la estructura dañada, sino la construcción de un nuevo puente con capacidad adecuada para la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Pineda, su esposa María Suyapa Henríquez y su hija Dina Pineda.

Inicialmente en el momento del trágico accidente se informó de la muerte del padre de familia y varios heridos, sin embargo, horas después se confirmó el fallecimiento de la madre y la hija en el hospital, elevando a tres el número de víctimas mortales de una tragedia que ha provocado consternación nacional.

En medio del dolor y la indignación de la población, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Anibal Ehrler, reconoció que el desastre pudo evitarse.

“Uno se queda sin palabras ante esta tragedia que pudo haberse evitado de tener mejor infraestructura”, expresó el funcionario, quien confirmó que equipos técnicos ya fueron desplazados a la zona.

El ministro admitió además la crítica situación de la infraestructura vial del país y señaló que existen más de mil 700 puentes que no han recibido mantenimiento en muchos años.

“Son cosas que no deberían de suceder, se pueden prevenir”, lamentó Ehrler, al tiempo que anunció que no habrá reconstrucción de la estructura dañada, sino la construcción de un nuevo puente con capacidad adecuada para la zona.

Mientras las autoridades prometen acciones inmediatas, los pobladores enfrentan otra angustia que es el aislamiento, según lo dio a conocer el alcalde de San Francisco del Valle, Carlos Mejía, relató que el municipio quedó prácticamente incomunicado tras el colapso.

“Con la pena de la tragedia, la preocupación es que no hay paso; estamos completamente incomunicados. Sólo pasan vehículos 4×4 y la gente no puede trasladarse a sus lugares de trabajo”, manifestó el edil, quien urgió a que se habilite un paso provisional de inmediato.

En la zona, entre lodo, angustia y dolor, vecinos observan el río donde una familia perdió la vida en cuestión de segundos. La tragedia ha reavivado el debate sobre el deterioro de la infraestructura en Honduras y las consecuencias humanas que puede dejar la falta de mantenimiento en obras vitales para las comunidades. LB